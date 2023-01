Ucraina: la Grecia non invierà i carri armati Leopard

Gennaio 31, 2023

Atene, 31 gen. (Adnkronos/Dpa) – La Grecia non fornirà carri armati Leopard all’Ucraina a causa delle tensioni con la Turchia. Lo ha annunciato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis durante una visita in Giappone, secondo quanto riferito dai media giapponesi e dalla televisione di stato greca Ert. “Non invieremo i Leopard-2 per il semplice motivo che sono assolutamente necessari per la nostra strategia di difesa”, ha spiegato Mitsotakis.

Le relazioni tra Grecia e Turchia stanno attraversando una fase molto tesa a causa di una disputa sulle acque territoriali nel Mar Mediterraneo orientale. La Grecia ha più carri armati Leopard di qualsiasi altro paese in Europa: circa 350 Leopard 2 e 500 Leopard 1.