Ucraina: La Russa, ‘su invio armi Parlamento è sovrano’

Dicembre 21, 2022

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – Inviare armi all’Ucraina “è una scelta del Governo, ma soprattutto del Parlamento. Ho verificato che anche nell’ultimo decreto rimanesse l’impegno che nulla sia fatto senza che vi sia un passaggio, un intervento, una conoscenza da parte del Parlamento, che rimane sovrano, specie in materie come questa”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, incontrando la stampa parlamentare per gli auguri natalizi.

Ribadendo il suo “convincimento personale espresso più volte prima di essere presidente del Senato”, la seconda carica dello Stato ha aggiunto che di restare “assolutamente convinto che lasciare l’Ucraina senza tutto l’aiuto indispensabile affinchè non soggiaccia alle mire russe sarebbe un errore. Abbiamo il dovere di aiutare l’Ucraina e nello stesso tempo di ricercare tutte le strade possibili per la pace, ma chi si illude che la pace possa essere più vicina lasciando gli ucraini in balia dell’invasione russa, sbaglia, o meglio, potrebbe sì avere una pace più in fretta, ma sarebbe la pace del cimitero, la pace senza giustizia, che non credo sia quella che nessuno tra maggioranza e opposizione aspira ad avere per l’Ucraina”.