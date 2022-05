Ucraina: Landini, ‘evacuati 63 orfani e ospitati in Sicilia, prosegue solidarietà

Maggio 11, 2022

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – Sessantatré minori ucraini, orfani di guerra provenienti dagli orfanatrofi di Mariupol e Kramatorsk, nell’Oblast di Donestk, saranno evacuati oggi con un volo da Cracovia a Trapani per essere ospitati in quattro strutture siciliane, Trapani, Modica, Catania e Alcamo. Un’operazione umanitaria promossa nell’ambito della campagna ‘Stop the war now’, ideata dall’Associazione Papa Giovanni XXIII e sostenuta da un importante cartello di sigle internazionali dell’associazionismo e della società civile laiche e cattoliche, tra cui la Cgil.

“Con questa azione – dichiara il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini – la più significativa per numero di orfani evacuati dall’inizio del conflitto, la Confederazione dimostra concretamente la sua solidarietà al popolo ucraino”. “Un’iniziativa che è stata realizzata – sottolinea il leader sindacale – anche grazie all’importante contributo della rete sindacale europea: insieme al sindacato polacco Solidarnosc siamo riusciti a garantire tutta la logistica, gli spostamenti, e con la Cgil Sicilia il trasporto verso i centri di destinazione finale”.

“L’operazione di oggi segue il viaggio umanitario che abbiamo organizzato a fine marzo verso il confine tra Slovacchia e Ucraina per portare aiuti alimentari ai profughi fuggiti dalle bombe. Continueremo a dimostrare la nostra solidarietà con la popolazione ucraina, vittima di una assurda e inaccettabile aggressione militare da parte della Russia”, conclude Landini.