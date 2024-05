Ucraina: Lavrov, ‘attraverso la Nato Usa mantengono controllo su Europa’

29 Maggio 2024

Mosca, 29 mag. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti mantengono il controllo dell’Europa attraverso la Nato, Per questa ragione non è stata sciolta. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un incontro con i capi delle ambasciate straniere sull’Ucraina. “Possiamo affermare con sicurezza che la ragione del mancato scioglimento è stata l’irresistibile desiderio degli Stati Uniti di mantenere il controllo dell’Europa attraverso la Nato”, ha spiegato il capo della diplomazia di Mosca.

Lavrov ha osservato che “proprio ieri, un famoso economista americano, il politologo Jeffrey Sachs, ha parlato questo errore in un’intervista con il giornalista americano Tucker Carlson. Oggi molti storici e politologi in Occidente esprimono il punto di vista che i loro colleghi sostengono da molti anni, forse anche da decenni”.