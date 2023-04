Ucraina: Lavrov, ‘consideriamo la Ue un’associazione ostile’

Aprile 4, 2023

Mosca, 4 apr. (Adnkronos) – La Russia vede l’Unione Europea come un’associazione ostile. Lo ha detto il ministro degli Esteri Sergey Lavrov in un’intervista ad aif.ru, spiegando che “gli Stati membri della Ue e i leader dell’Unione affermano apertamente la necessità di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Stanno riempiendo il criminale Regime di Kiev con armi e munizioni e inviano istruttori e mercenari in Ucraina. Questi sono i motivi per cui consideriamo la Ue un’associazione ostile”.

La parte russa ha tratto le necessarie conclusioni da questa situazione, ha sottolineato il ministro. Mosca agirà in risposta a misure ostili, “decisamente, se necessario, essendo governata da propri interessi nazionali e dal principio di reciprocità comunemente adottato nella pratica diplomatica”, ha aggiunto.