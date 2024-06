Ucraina: Lavrov, ‘parole di Putin su fornitura armi russe sono state comprese’

9 Giugno 2024

Mosca, 9 giu. (Adnkronos) – Le parole di Putin sulla possibile fornitura di armi russe ad altri paesi in Occidente è stato ascoltato e compreso. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista a Pavel Zarubin, un estratto della quale il giornalista l’ha pubblicato su Telegram.

“Non ho dubbi che abbiano sentito, non ho dubbi che capiranno, ci sono ancora persone che sanno analizzare e non sono semplicemente impegnate nell’escalation per compiacere ogni giorno il loro elettorato radicale prima della prossima campagna elettorale. Penso che capiranno, o meglio, penso che capiranno e trarranno le conclusioni”, ha affermato il ministro.