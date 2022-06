Giugno 1, 2022

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Il governo italiano sostiene una soluzione diplomatica del conflitto? Il governo italiano vuole evitare altra morte, distruzione, sofferenza e povertà? Il governo italiano ha come priorità la pace? Ovviamente sì. Ogni iniziativa in questo senso va dunque incoraggiata e sostenuta, non aggredita, criticata o addirittura ‘indagata’”. Così fonti della Lega.