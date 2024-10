Ucraina: Lega, ‘sostegno doveroso ma non sia assegno in bianco per escalation’

22 Ottobre 2024

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “La Lega, in tutte le sedi e a tutti i livelli, al governo così come in Europa, ha sempre sostenuto l’Ucraina e il suo sacrosanto diritto a difendersi dall’aggressore. Al tempo stesso, abbiamo espresso in più di un’occasione forti perplessità verso chi, in Occidente, sembra preferire l’escalation militare alla diplomazia, soffiando sul fuoco e con il rischio concreto di una terza guerra mondiale. Il sostegno a Kiev non può trasformarsi in un assegno in bianco, senza alcun controllo e condizionalità relativi all’acquisto di armamenti. In assenza di adeguate garanzie, la Lega si astiene sulla proposta della Commissione europea. Se davvero si desidera la pace, i finanziamenti Ue non possono in alcun modo favorire l’escalation della guerra”. Così dalla Lega al Parlamento europeo.