Maggio 30, 2022

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “No, Ministro Lavrov, la Francia non invaderebbe il Belgio e l’Italia non occuperebbe il Ticino, uccidendone soldati e civili. Questa è la differenza tra noi e voi. Tra le democrazie europee e il vostro regime. #Ucraina #Putin”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter replicando alle parole del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un’intervista a Le Soir.