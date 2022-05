Ucraina: Letta, ‘avere cura della nostra democrazia’

Maggio 7, 2022

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Oggi noi siamo qui a preparare una campagna elettorale per il 2023, ci prepariamo a chiamare i cittadini a votare. In questo tempo abbiamo riscoperto che i valori di democrazia e libertà non sono per sempre e non sono acquisiti, e non parlo solo dell’Ucraina, ma anche di quei paesi accanto all’Ucraina e che sono parte dell’Ue: Polonia, Romania. Ma anche paesi che non sono dell’Ue come la Moldova, che ora sta rischiando”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, all’iniziativa ‘Siena parla al mondo: disegniamo insieme il futuro’.

“Noi abbiamo un dovere in più: c’è gente che in questo momento muore per fare quello che stiamo facendo qui oggi, e quella gente che muore chiede a noi di fare di più e meglio e di avere cura della nostra democrazia”.