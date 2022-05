Maggio 4, 2022

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “C’e’ bisogno in questo momento di unità come non mai sul governo. L’Italia sta prendendo grandi responsabilità a livello europeo e internazionale e credo che Draghi abbia detto le cose giuste a Strasburgo. L’Italia deve essere il Paese che spinge di più sulla pace. per fare questo c’è bisogno di un governo e di una maggioranza unita e coesa”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine di un’Agorà a Roma.