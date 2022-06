Giugno 4, 2022

Jesi (An), 4 giu. (Adnkronos) – “L’obiettivo della pace è fondamentale e come disse il presidente bosniaco negli anni Novanta, che era la vittima, è più giusta una pace non giusta che la continuazione della guerra. Questo è un momento nel quale bisogna fare di tutto perchè l’Europa unita riesca a costringere Putin a fermarsi e si riesca ad arrivare ad una pace, anche se fosse una pace non giusta”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando con i giornalista a Jesi.