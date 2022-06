Ucraina: Letta, ‘iniziativa Salvini sbalestrata indebolisce pace’

Giugno 4, 2022

Pescara, 4 giu. (Adnkronos) – “Noi dobbiamo bloccare l’invasione russa, ma dobbiamo cercare di far sì che si arrivi ad una pace. Anche se non è proprio la pace completamente giusta è comunque meglio della continuazione della guerra. Credo che sia lo sforzo maggiore che con l’unità di tutti Paesi europei e delle forze politiche italiane dobbiamo svolgere. Ecco perchè ritengo che l’iniziativa improvvida, totalmente sbalestrata di Salvini rispetto ad un potenziale viaggio a Mosca abbia rappresentato un punto di grandissima debolezza, perchè racconta di un Italia non credibile, divisa, e credo che questo sia esattamente quello che vuole sentirsi dire Putin, l’opposto di quello che dobbiamo fare”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, a Pescara per l’inaugurazione della nuova sede del Pd.