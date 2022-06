Giugno 16, 2022

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – “L’Italia è stata fin dall’inizio il Paese che ha spinto di più per Ucraina in Ue. La leadership di Draghi e del nostro Paese ha fatto sì che il messaggio che oggi esce è che l’Europa” è pronta ad accogliere l’Ucraina. “Non si tratta dell’ingresso dell’Ucraina in Ue domani mattina, ma lo status di candidato che è un riconoscimento politico importante”. Così Enrico Letta a RepIdee.