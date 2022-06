Giugno 9, 2022

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Tutti vogliamo la pace. Il 21 ci sarà un dibattito in Parlamento e sentiremo il governo. Quello che so per certo è che noi saremo con il governo. C’è bisogno della massima unità, se ci dividiamo in Italia o se separiamo l’Italia dell’Europa, facciamo come Orban e facciamo un favore a Putin”. Così Enrico Letta a Genova a sostegno del candidato sindaco Ariel Dello Strologo.