Dicembre 13, 2022

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Per noi oggi è impossibile immaginare che si interrompa l’aiuto europeo all’Ucraina che ha rappresentato un motivo di orgoglio per tutti noi in questi mesi”, quell’aiuto “deve continuare con l’impegno tutti per arrivare a una conferenza di pace”. Così Enrico Letta in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio ue.