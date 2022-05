Maggio 30, 2022

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “In un tempo nel quale ne ascoltiamo di tutti i colori. L’ultima è l’intervista al consigliere di Salvini e che lavora contestualmente per l’ambascita russa , mi chiedo quale è la logica con cui si riesce a far politica in una dinamica che è fuori da ogni regola”. Così Enrico Letta a Messina con il candidato sindaco Domenico Franco.