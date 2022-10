Ucraina: Letta, ‘storia cambiata per resistenza Kiev e unità Ue, obiettivo pace giusta’**

Ottobre 11, 2022

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “La Storia è cambiata nei mesi scorsi grazie alla resistenza degli ucraini e grazie anche all’unità degli europei. Borrell ci ha indicato la strada, e lo ha fatto nell’ora più buia, nel momento più difficile. A noi, a tutti noi, il dovere di perseguire la strada dell’unità e della determinazione europea. Con un solo traguardo come orizzonte: una pace giusta e duratura”. Lo ha detto a Madrid il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo, con il discorso di apertura, alla cerimonia di premiazione a Josep Borrell, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Ue, organizzata dalla Fundacion Carlos de Amberes. In precedenza Letta, insieme a Javier Solana, Jose Manuel Albares e lo stesso Josep Borrel, è stato ricevuto al Palazzo della Zarzuela dal re di Spagna, Filippo VI.