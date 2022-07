Ucraina: Lituania approva pacchetto aiuti da 10 milioni

Luglio 12, 2022

Vilnius, 12 lug. (Adnkronos) – il governo lituano ha approvato un pacchetto di 10 milioni di euro per aiutare l’Ucraina. lo scrive Euractiv, citando la premier Ingrid Shimonite, secondo la quale “questi aiuti di Stato sono fondi per infrastrutture critiche, bisogni e servizi di base. Gli ucraini – ha detto – vinceranno perché stanno dalla parte giusta e hanno la determinazione per difendere e ricostruire, superando la distruzione e la brutalità dell’aggressore. Aiutando l’Ucraina, ci sforziamo di accelerare il più possibile la vittoria e la ricostruzione del paese”.