Ucraina: Lollobrigida, ‘solidarietà da Vinitaly, esposta bottiglia italiana salvata da bombardamento’**

13 Aprile 2024

Verona (dall’inviato Cristina Armeni), 13 apr. – (Adnkronos) – Solidarietà del governo italiano all’Ucraina anche da Vinitaly. Nel padiglione del Masaf, tra sculture e quadri di grande impatto a tema vino, è esposta anche una bottiglia di vino italiano, un Tignanello del 2018 della cantina Marchesi Antinori, che è stata collocata in una teca come un’opera d’arte che ha un significato simbolico. “Questa bottiglia di vino mi è stata regalata dal ministro dell’Agricoltura ucraino, è una storia bellissima – ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida nel corso della inaugurazione del padiglione – Io rimasi stupito quando me la donò, non capivo il significato del gesto finché non ho guardato il video sul tablet che abbiamo messo vicino alla bottiglia: quel vino era stato tirato fuori da quello che restava del primo bombardamento in Ucraina di un grande deposito. Il vino si è salvato e dal vino è rinata la speranza del popolo ucraino. Quindi abbiamo voluto simbolicamente rappresentare la nostra solidarietà al popolo ucraino attraverso questa presenza” ha concluso il ministro.