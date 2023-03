Ucraina: Lukashenko, ‘azioni Occidente uniscono ancora di più Russia e Cina’

Marzo 22, 2023

Minsk, 22 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha affermato che le “azioni dell’Occidente”, nel quadro dell’invasione russa dell’Ucraina, hanno come conseguenza quella di unire ulteriormente Russia e Cina e ha sottolineato che i Paesi occidentali “non hanno fatto niente di meglio per Bielorussia, Russia e Cina che unirli. Ci hanno semplicemente uniti. E ora non possono affrontarci. Si sono resi conto di aver unito due potenze nucleari”.

Lukashenko ha dichiarato che l’Occidente “è furioso” per l’incontro a Mosca tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo cinese Xi Jinping. Il presidente bielorusso ha chiesto alla comunità internazionale di “non sostenere la crescente ostilità” contro la Russia a causa della guerra in Ucraina e ha esortato a raggiungere quanto prima una soluzione pacifica. “Dobbiamo andare verso un accordo. Molti leader, come Putin e Xi, sono d’accordo”, ha detto prima di sconsigliare la consegna di munizioni contenenti uranio impoverito all’Ucraina da parte del Regno Unito.

“Non appena queste munizioni esploderanno, la risposta sarà una terribile lezione per l’intero pianeta”, ha avvertito, invitando a stare “lontani dalla follia”.