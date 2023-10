Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – Marco Pellegrini, deputato del M5S, è intervenuto in Aula alla Camera per chiedere che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, “venga riferire in Aula e ci spieghi la vera posizione del governo sull’ottavo invio di armi all’Ucraina, di cui abbiamo appreso solo mediante notizie stampa”.