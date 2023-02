Ucraina: M5S, ‘non esiste soluzione militare, unica vittoria è pace’

Febbraio 24, 2023

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “Noi lo diciamo dall’inizio, ora lo dicono i massimi vertici militari occidentali: non esiste una soluzione militare alla guerra in Ucraina perché nessuno può vincerla, né Kiev né Mosca: quindi l’unica soluzione è quella negoziale. Lo ha ribadito il capo delle forze armate americane, generale Mark Milley. Lo ha dichiarato oggi anche il capo di stato maggiore della Difesa italiana, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone”. Lo dichiarano in una nota congiunta i capigruppo del Movimento 5 Stelle nelle Commissioni Esteri, Difesa e Politiche Ue di Senato e Camera: i senatori Raffaele De Rosa e Pietro Lorefice e i deputati Arnaldo Lomuti, Marco Pellegrini ed Elisa Scutellà.

“Come sostiene anche l’autorevole esperto di geopolitica Lucio Caracciolo – proseguono i 5 Stelle -, l’unica alternativa a una soluzione negoziale è terribile: la Terza guerra mondiale, nucleare, ma il tempo stringe. Prima che sia troppo tardi l’Europa si deve svegliare. Se non tutta l’Unione, almeno l’Europa storica dei suoi fondatori, si smarchi dalla linea bellicista dell’escalation militare, smetta di inviare armi e inizi a inviare mediatori di pace per arrivare il prima possibile a un cessate il fuoco e all’avvio trattative di pace”.