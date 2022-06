Ucraina: Macron, ‘espansione Ue non può essere unica soluzione stabilità suoi vicini’

Giugno 15, 2022

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che l’adesione all’Unione europea “non può essere l’unica risposta alla stabilità” dei paesi vicini come Ucraina, Moldova e Georgia. “Innanzitutto perché è un processo giustamente impegnativo – ha aggiunto – e perché dobbiamo anche continuare a semplificare la nostra Europa in modo che sia più efficiente”.

Parlando durante una conferenza stampa congiunta con la presidente moldava Maia Sandu, Macron ha sottolineato l’importanza di costruire una comunità politica europea più ampia per cooperare su questioni chiave come la difesa e la sicurezza, che in ogni caso non metterebbero da parte il tema dell’adesione.