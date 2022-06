Ucraina: Madrid, folla di manifestanti anti – Nato prima di vertice Alleanza**

Giugno 26, 2022

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – Centinaia di manifestanti si sono riuniti a Madrid, nonostante il governo avesse vietato la protesta, in una marcia dalla stazione di Atocha a Plaza Espana, prima del vertice della Nato che si aprirà nella capitale spagnola il 28 giugno. In un video, pubblicato da The Independent, si vedono striscioni, cori, bandiere spagnole, bandiere comuniste, cartelli, contro la Nato e inneggianti alla pace e al dialogo. “Otan no, bases fuera’, urlano i manifestanti (‘No Nato, le basi fuori’). Molti i cartelli che invocano un dialogo di pace nella guerra fra Russia e Ucraina. “Guerras imperiales, todos criminales’ (‘guerre per l’imperialismo, tutti criminali, ndr), ‘no a la guerra’, ‘vuestras guerras no la apoyamos’ (‘la vostra guerra non la sosteniamo’).