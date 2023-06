Ucraina: Magi, ‘Conte scandaloso, accusa tutti tranne Putin’

Giugno 11, 2023

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Ascolto dalla Masseria di Vespa uno scandaloso Conte: per lui se non si arriva alla pace è colpa di tutti, tranne che di Putin. Nessuna cambiale in bianco a Zelensky, dice il leader del M5S: invece Putin può tranquillamente invadere un Paese democratico, deportare bambini, uccidere civili inermi distruggendo città e paesi. La verità è che Conte è un pacifinto che pensa che la resa dell’Ucraina e l’oppressione del suo popolo possa avvicinare alla pace”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa Riccardo Magi.