Ucraina: Magi (+Eu), ‘bene Italia compatta su Kiev, filo Putin isolati’

Maggio 14, 2023

Roma, 14 mag (Adnkronos) – “Grazie al presidente Mattarella per aver dato il senso di unità del nostro Paese rispetto al sostegno a Kiev durante la visita del presidente Zelensky e brava alla premier Meloni per aver tenuto sotto traccia i mugugni pro Russia della Lega di Salvini”. Lo dice il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“Al di là degli schieramenti politici, credo che ieri sia stata una bellissima giornata per l’Italia e per l’Europa. Di fronte ai massacri, ai crimini di guerra, al rapimento dei bambini messi in atto da Putin, bene che in Italia si isoli politicamente chi è schierato apertamente con Putin e con una pace che non sarebbe altro che la resa dell’Ucraina”, conclude Magi.