Ucraina: Magi (+Eu), ‘mezzo governo brinda con vodka, Meloni ha maggioranza pro-Kiev?’

2 Marzo 2025

Roma, 2 mar (Adnkronos) – “Mentre Meloni è a Londra a ribadire a parole il sostegno all’Ucraina, mezzo governo brinda con la vodka il bullismo di Trump verso Zelensky. La premier deve venire in aula a chiarire se la maggioranza è tutta con lei, se Tajani e Salvini, da cui abbiamo sentito linee diverse, stanno con lei”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, arrivando in piazza Santi Apostoli a Roma alla manifestazione di sostegno a Zelensky.

“Nella maggioranza c’è una grande confusione in un momento delicatissimo non solo per l’Ucraina ma per la sicurezza dell’Europa e quindi dell’Italia per i prossimi anni. Speriamo che su questo si compatti anche l’opposizione: noi abbiamo stigmatizzato le parole del M5S e del suo presidente Conte che mi pare – ha concluso Magi – abbia smesso di parlare di Ucraina e parli di bollette”.