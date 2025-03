Ucraina: Magi, ‘Meloni a Parigi imbarazzante comparsa’

27 Marzo 2025

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Putin il guerrafondaio non fa retorica di guerra: fa direttamente la guerra, nonostante la realtà che raccontano i pacifinti nostrani. La Russia bombarda Kiev anche durante i colloqui di pace, segno che l’unico a non voler cessare le ostilità è proprio Putin. Ecco perché la riunione dei leader della coalizione dei volenterosi è un fatto positivo” .Lo dichiara il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“Bene quindi il mantenimento delle sanzioni e nessun cedimento su questo, bene aver riaffermato il sostegno alla Resistenza di Kiev. Male invece Giorgia Meloni, che si è presentata al vertice senza forza e senza un mandato chiaro, con tre posizioni diverse nella sua maggioranza di governo e con il vicepremier Salvini che fa il tifo per l’invasore russo remando contro l’Europa”.

“Lo dimostra il comunicato di Palazzo Chigi in cui si afferma tutto e il contrario di tutto: estensione dell’articolo 5 della Nato all’Ucraina e, contemporaneamente, no a soldati italiani in Ucraina. Un equilibrismo che nasconde l’assenza di una posizione univoca del governo in politica estera. L’Italia poteva essere una protagonista, con il governo Meloni si è ridotta a ruolo di imbarazzata e imbarazzante comparsa”.