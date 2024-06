Ucraina: Magi, ‘pace non può essere resa aggrediti’

3 Giugno 2024

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Sull’Ucraina, se avessimo perso meno tempo e avessimo avuto un esercito comune che presuppone una politica estera europea quasi sicuramente Putin non avrebbe pensato che fosse possibile invadere militarmente uno Stato sovrano. Questa è mancanza di politica. Quello che manca sempre da molti ragionamenti è il punto di vista di un popolo che viene bombardato quotidianamente. Prima di sentire appelli alla pace da parte di chi non è un capo spirituale ma si candida e mette “Pace” nel proprio simbolo vorrei sapere una strategia per arrivare a costruirla. La pace si costruisce sullo Stato di diritto, sul diritto internazionale e sulla democrazia, non sulla resa e lo sterminio degli aggrediti”. Così il segretario di +Europa Riccardo Magi a Otto e mezzo su La7.