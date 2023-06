Ucraina: Magi, su regolamento Asap Pd non cada in trappola pacifinta Conte’

Giugno 2, 2023

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Continua la mistificazione tutta italiana sul voto di ieri al Parlamento europeo sul regolamento Asap: Asap non finanzia la guerra in Ucraina, finanzia la ricostituzione delle riserve strategiche di armamenti degli Stati membri, che sono ridotte ai minimi termini. Nel regolamento c’è poi una norma che prevede che gli Stati membri possano considerare nei nuovi Pnrr o in quelli emendati, misure che contribuiscono agli obiettivi del Asap. Si tratta di una modalità complementare e rimane una scelta dello Stato membro cosa fare nel Pnrr. Chi cade, come alcuni esponenti del Pd nella trappola pacifinta di Conte e del M5S sbaglia”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.