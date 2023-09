Ucraina: Maksym Strikha nuovo Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Settembre 15, 2023

Roma, 15 set. (Adnkronos) – L’Ambasciatore d’Italia Pier Francesco Zazo ha decorato a Kiev il professor Maksym Strikha con l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica, alla presenza del direttore dell’Istituto Italiano di Cultura in Ucraina, Edoardo Crisafulli. Il Professor Strikha è autore della nuovissima traduzione in ucraino della “Divina Commedia” di Dante, in terza rima, insignita del Premio del Governo intitolato a Maksym Rylsky per traduttori e del Premio “Lauro Dantesco” a Ravenna. Si segnalano inoltre le sue traduzioni di numerosi libretti d’Opera italiana, che hanno consentito a un pubblico ucraino eterogeneo di avvicinarsi alla nostra tradizione lirica. La sua versione di “Viva la mamma” del Donizetti ha consentito una fortunata produzione presso l’Opera di Kiev, sostenuta dall’Istituto di Cultura.

“Tradurre Dante, e riuscire così bene a riprodurre la ricchezza espressiva e di contenuto dell’originale, significa anche contribuire alla riscoperta della dignità letteraria della propria lingua nazionale”, ha dichiarato l’Ambasciatore Zazo nel corso della cerimonia. “Dante Alighieri ha sempre goduto di grande popolarità nel mondo culturale ucraino, poiché egli viene considerato un antesignano e promotore dei valori di libertà e di amore per la lingua nazionale. Nel quadro delle ottime relazioni bilaterali tra i nostri due Paesi, valorizzare la promozione dei nostri capolavori letterari attraverso la lingua ucraina sottolinea efficacemente il ruolo cruciale giocato dal questo idioma, così ricco e musicale, nella definizione dell’identità culturale dell’Ucraina: un’identità peculiare e distinta che la violenza delle armi non riuscire mai a negare”.