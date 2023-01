Ucraina: Malan, ‘su inno sovietico a congresso Cgil Landini chiarisca o si dimetta’

Gennaio 14, 2023

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Landini chiarisca o si dimetta. È inaccettabile che l’elezione del nuovo segretario della Cgil di Bologna, alla presenza dello stesso Landini, sia salutata dalle note dell’inno sovietico. Sempre che l’intento non fosse quello di celebrare la Russia di oggi visto che nel 2000 Vladimir Putin lo reintrodusse -cambiando in parte il testo- come inno della Federazione Russa, sostituendo il Canto Patriottico di epoca zarista, inno nazionale dal 1991″. Lo afferma Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato.

“Si tratta -denuncia- di un episodio incredibile. Come si può celebrare una dittatura responsabile di milioni di morti, tra i quali milioni di ucraini sterminati per fame nel Holodomor negli anni ‘30, del tutto incompatibile con i valori della nostra Repubblica? Ci attendiamo perciò un immediato chiarimento da parte della Cgil, ed a nessuno venga in mente di parlare di goliardi”.