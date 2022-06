Ucraina: Malpezzi, ‘nessuno indebolisca credibilità governo’

Giugno 20, 2022

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “Io ho visto la serietà con cui le forze politiche di maggioranza si sono avvicinate a questo appuntamento e si sono confrontate e, al netto delle differenze e delle possibili discussioni, penso che l’obiettivo sia comune per tutti. Per questo sono convinta che nessuno voglia indebolire il governo e la credibilità del nostro Paese a livello internazionale”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi ai microfoni del GrRai, prima della riunione di maggioranza sulla risoluzione in vista del Consiglio europeo.