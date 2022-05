Ucraina: Malpezzi (Pd), ‘maggioranza deve sostenere Draghi, non indebolirlo’

Maggio 18, 2022

Roma, 18 mag (Adnkronos) – “Noi dobbiamo continuare a insistere nella richiesta, oggetto anche del dialogo tra Biden e Draghi, di un tetto al prezzo del gas in Europa. Vogliamo che si lavori nell’ottica di una politica estera comune precondizione per avere anche una politica energetica che superi la logica di accordi bilaterali”. Lo ha detto Simona Malpezzi, presidente dei Senatori del Pd, nel corso della trasmissione Agorà su RaiTre.

“Alcuni Paesi sono contrari? Anche nel marzo del 2020 la Merkel diceva no a quello che dopo due mesi fa sarebbe diventato debito comune e il Next Generetion Eu. Draghi sta cominciando trattative con altri paesi per capire come diversificare i rifornimenti, oltre che le norme per semplificare i passaggi a rinnovabili e fonti di transizione. Il governo deve lavorare e la maggioranza sostenerlo, non indebolirlo come qualcuno sta facendo” , ha aggiunto Malpezzi.