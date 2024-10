Ucraina: Mantovano, ‘difesa di Kiev non dipende da quello che succederà in Usa’

12 Ottobre 2024

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Oggi l’Europa deve ritrovare un ruolo concreto principalmente sui due scenari di crisi più grossi: l’Ucraina e il Medio oriente. Finora, questo ruolo non è stato propriamente attivo, ma di attesa rispetto a eventi che riguardano non il contesto europeo, a cominciare dall’esito delle elezioni negli Stati Uniti”. Così il Sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alfredo Mantovano, al ‘Foglio’.

“L’Europa dovrebbe recitare la propria parte non ignorando importanti scadenze che riguardano potenze significative, penso ovviamente agli Stati Uniti, ma neanche dipendendone o mostrando di dipenderne in modo quasi totale. Questa è la sfida più difficile. Vi è una sfida che riguarda in particolare la propria capacità di superare gli ostacoli al proprio interno”.

“Le scelte che l’Europa ha fatto finora non sono dipese da logiche di vicinanza alle grandi potenze, in particolare quelle che ha fatto l’Italia e che ha fatto questo governo. E lo stesso vale in prospettiva, anche perché poi i rapporti come la presidente Meloni ha sempre ribadito, sono rapporti tra nazioni. Poi ci può essere maggiore o minore sintonia con il leader del momento. Ma per esempio con il Regno Unito, nonostante l’ottimo rapporto che Giorgia Meloni aveva con Sunak, non è che le relazioni abbiano avuto un crollo di intensità, dal momento in cui alla guida del Regno Unito è arrivato il leader del Labour”.