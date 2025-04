Ucraina: Marcucci, ‘M5S e Lega zitti, sono questi i pacifisti?’

14 Aprile 2025

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “La terrificante strage di Sumy che ha colpito persone che si recavano a Messa nella domenica delle Palme rientra a pieno titolo nel capitolo delle bestialità. Sapete chi a distanza di 24 ore non ha aperto bocca? Giuseppe Conte ed i cosiddetti ‘pacifisti’ dei Fori Imperiali. Per il M5S attaccare la Russia è impossibile. Conte, come al solito è in buona compagnia: Matteo Salvini, anche lui silente sulla strage di Sumy. Sono questi i pacifisti?”. Lo scrive sui social Andrea Marcucci del Partito liberaldemocratico.