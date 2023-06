Giugno 11, 2023

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Le parole di Giuseppe Conte durante l’incontro con Bruno Vespa, sono semplicemente incredibili. Non una parola su Putin, come se la guerra in Ucraina fosse un’invenzione dei media. Non una parola sulle vittime, sul sopruso dei Russi”. Così l’esponente di Lde, Andrea Marcucci.