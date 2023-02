Ucraina: Martusciello, incidente chiuso? ‘Weber aiuti Napoli sede Agenzia sicurezza marittima’

Febbraio 18, 2023

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Sicuramente Tajani ha ribadito a Weber che non c’è Forza Italia senza Berlusconi e non c’è Berlusconi senza Forza Italia, le due questioni non si possono distinguere. È ovvio che tra Fi e il Ppe c’è il reciproco interesse a lavorare insieme e a questo punto mi auguro che Weber si faccia carico di sostenere la proposta di Napoli come sede secondaria dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, accanto a Lisbona che è quella principale”. Così Fulvio Martusciello, capo della delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, commenta all’Adnkronos gli esiti dell’incontro a Monaco tra il presidente del Ppe, Manfred Weber, e il coordinatore azzurro e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dopo le tensioni di ieri per l’annullamento dell’appuntamento del Ppe dedicato all’Ucraina a Napoli.