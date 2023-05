Ucraina: Massolo, ‘controffensiva verso Russia nasce con buone premesse’

Maggio 27, 2023

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – “In questo momento non è tempo di pensare a mediazioni, siamo alla vigilia della controffensiva ucraina, che nasce con buone premesse perché abbiamo fornito dei mezzi per consentire agli ucraini di difendersi e soprattutto di guadagnare maggiori posizioni possibili per poi presentarsi nel modo migliore possibile al tavolo dei negoziati”. Così Giampiero Massolo, presidente di Ispi e Mundys, intervenendo al Festival dell’Economia di Trento.

Detto questo, aggiunge Massolo, “non significa che non bisogna preparare la mediazione o che non si debba guardare alla prospettiva temporale della durata del conflitto, ma d’altra parte non possiamo pensare che la Russia possa essere sconfitta militarmente sul terreno. Sappiamo che sin dall’inizio l’Occidente si è dato una regola di ingaggio, che è quella del niente contrapposizione diretta tra Nato e Russia ed evidentemente non bastano le forniture per consentire all’Ucraina di prevalere militarmente sull’aggressore”. Dunque “vedremo quale sarà la situazione dopo la controffensiva; l’esito lo attendiamo per la tarda primavera, dopodiché vedremo cosa fare”.