Ucraina: Mattarella, ‘a fianco popolo ucraino, cultura veicolo pace per guardare a futuro’**

Maggio 4, 2022

Braga, 4 mag. (Adnkronos) – “Siamo a fianco delle ragioni del popolo ucraino e, mentre è in gioco il destino dell’Europa, appare più che mai necessario avere il coraggio di guardare al futuro, di immaginare come la cultura possa costituire un veicolo di pace”. Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Braga, in Portogallo, al 15/mo Simposio Cotec, dal titolo ‘Culture meets Innovation’ e incentrato sui rapporti tra le Industrie creative e culturali (Icc) e gli altri settori industriali, sui loro effetti sinergici e sui potenziali vantaggi competitivi.