Ucraina: Mattarella, ‘ammirazione per accoglienza Moldova a rifugiati’

18 Giugno 2024

Chisinau, 18 giu. (Adnkronos) – “La Moldova, da Paese confinante, ha subito direttamente le conseguenze drammatiche” della guerra in Ucraina, “dall’impennata dei prezzi energetici all’afflusso di tanti rifugiati ucraini in questo Paese, anche quelli in transito verso l’Unione europea. Desidero pubblicamente esprimere l’ammirazione della Repubblica italiana per la generosità con cui il popolo moldavo ha accolto i rifugiati ucraini”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Chisinau con l’omologa della Moldova, Maia Sandu.

Il Capo dello Stato ha quindi ricordato che “l’Italia ha doverosamente fornito un contributo per attenuare le conseguenze economiche energetiche, avvertendolo come un dovere non soltanto per l’amicizia nei confronti della Moldova”, ma anche “nell’ambito della nuova piattaforma dello sviluppo della Moldova”.