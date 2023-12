Ucraina: Mattarella, ‘difficile che chi ha scatenato guerra possa suggerire soluzioni’**

Dicembre 18, 2023

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Scatenare una guerra, con conseguenze che si sono riverberate a livello globale, rende dubbia se non esclusa l’idoneità a essere fra i suggeritori di soluzioni per uscirne. E l’esempio è piuttosto contagioso, in tutti i continenti”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione della sedicesima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia.