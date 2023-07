Ucraina: Mattarella, ‘facciamo sentire qual è strada migliore per pace e sorti del mondo’

Luglio 4, 2023

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Sono lieto di poter fare questa visita ufficiale in Cile che da tempo desideravo fare, ma sono lieto di essere riuscito a farla in un momento importante per la comunità internazionale, per le tensioni che vi sono, per il bisogno di far sentire da parte dei Paesi che hanno vocazione alla pace, all’equilibrio, alla collaborazione internazionale qual è la strada vera, più giusta, più adeguata per le sorti del mondo”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando la comunità italiana in Cile all’inizio della sua visita ufficiale che si protrarrà fino a giovedì prossimo.

“Questo luogo -ha aggiunto il Capo dello Stato riferendosi allo Stadio italiano, sede dell’incontro- è espressione di questi valori, perché è un punto di incontro, di collaborazione, di raccordo, che tiene a cuore le origini culturali italiane e che le investe nella vita di questo Paese”.