Ucraina: Mattarella firma ed emana decreto legge per assistenza profughi

Marzo 2, 2023

Roma 2 mar. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto legge contenente le disposizioni per la protezione temporanea delle persone provenienti dall’Ucraina, varato dal Consiglio dei ministri il 23 febbraio scorso. Il testo stabilisce la proroga delle misure di assistenza e accoglienza già disposte in favore della popolazione ucraina, fino al 31 dicembre 2023. Il Capo dello Stato ha inoltre autorizzato la presentazione in Parlamento del disegno di legge di conversione.