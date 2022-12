Ucraina: Mattarella, ‘grazie a chi opera in contesti con gravissimo rischio e disagio’**

Dicembre 21, 2022

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Nell’esprimere a tutti voi e alle vostre famiglie i miei più fervidi auguri per il Natale e per l’anno nuovo, desidero rivolgere il sentito ringraziamento della Repubblica al personale della Farnesina che opera in contesti di crisi e in particolare a quanti oggi prestano servizio a Kiev in condizioni di gravissimo rischio e disagio”. Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato alla quindicesima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori italiani.