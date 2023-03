Ucraina: ‘Mattarella, guerra minaccia libertà ed economia, inflazione pericolo per ripresa**

Marzo 24, 2023

Firenze, 24 mar. (Adnkronos) – “Non sono tempi facili, a partire dalla guerra in atto, che in Europa sta turbando e alterando il nostro presente e minaccia le condizioni di indipendenza, libertà, e benessere faticosamente costruite dopo il secondo conflitto mondiale, soprattutto attraverso la scelta lungimirante dell’unità europea. L’aggressione della Federazione Russa all’Ucraina sta determinando conseguenze pesanti anche sul terreno economico, con fenomeni di inflazione che possono mettere in discussione la ripresa”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Firenze alla Conferenza nazionale delle Camere di commercio.