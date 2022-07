Luglio 5, 2022

Roma, 5 lug (Adnkronos) – Con il presidente Nyusi “abbiamo parlato dell’aggressione russa che sta provocando il ritorno in questo millennio il fatto che un Paese più grosso possa aggredire uno più piccolo. L’Unione europea è pronta a aiutare i Paesi in difficoltà per la crisi alimentare”. Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella a Maputo.