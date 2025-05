Ucraina: media, ‘abbattuti oltre 100 droni di Kiev sul territorio russo’

6 Maggio 2025

Mosca, 6 mag. (Adnkronos) – Le unità di difesa aerea russe hanno abbattuto 105 droni ucraini in tutto il Paese. Lo riportano i media statali russi, mentre il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin riferisce che almeno 19 droni ucraini sono stati distrutti mentre erano in volo verso la capitale russa. Tutti e quattro gli aeroporti della capitale russa sono rimasti chiusi per diverse ore durante la notte, ha reso noto l’organismo di controllo dell’aviazione russa Rosaviatsia.