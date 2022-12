Ucraina: media, ‘Russia lascerebbe Zaporizhzhia in cambio transito petrolio e gas’

Dicembre 2, 2022

Riga, 2 dic. (Adnkronos) – La Russia lascerebbe la centrale di Zaporizhzhia in cambio della possibilità di transito di petrolio e gas attraverso l’Ucraina. Lo scrive Meduza, quotidiano indipendente in lingua russa con sede in Lettonia, citando fonti vicine al Cremlino e al governo russo che avrebbero parlato in condizione di anonimato.

Gli interlocutori di Meduza affermano che la Federazione Russa sarebbe pronta a ritirarsi dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma non a lasciare completamente la regione. La pubblicazione riporta che il Cremlino intenderebbe consegnare la centrale nucleare alle autorità ucraine o all’Aiea.

In cambio del ritiro delle truppe dalla centrale nucleare, le autorità russe si aspettano di ricevere garanzie di transito ininterrotto di petrolio e gas attraverso il territorio dell’Ucraina. Le fonti affermano che sia il Cremlino che il governo “sono pronti per un accordo”, poiché “il pompaggio e la vendita di petrolio e gas è molto importante per il bilancio russo”. Da parte sua, il portavoce del presidente della Russia Dmytro Peskov in un commento a Meduza ha respinto la possibilità di un simile accordo.